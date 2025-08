Castelo dos Sonhos celebra 37 anos com programação especial promovida pela Prefeitura de Altamira

Foto:Reprodução | Prefeitura Municipal de Altamira | Gestão 2025-2028

Nesta quarta-feira, 6 de agosto, o distrito dos Castelo dos Sonhos comemora 37 anos de fundação com uma programação especial organizada pela Prefeitura de Altamira, por meio da Subprefeitura de Castelo dos Sonhos (SCS).

Fundado em 6 de agosto de 1988, Castelo dos Sonhos foi oficialmente criado como distrito em 1990 e teve sua regulamentação formalizada em 2006.

Ao longo das décadas, o local se consolidou como um importante centro de referência econômica e social do sudoeste paraense, com forte atuação nos setores de agricultura familiar, pecuária, comércio e prestação de serviços.

Localizado a 970 quilômetros da sede de Altamira, o distrito é cortado pela BR-163, importante rodovia de integração nacional, e banhado pelas águas do rio Curuá.

Castelo dos Sonhos está localizado estrategicamente onde favorece o escoamento da produção e a conexão com outras regiões do Pará e do Centro-Oeste brasileiro. Além disso, é uma porta de entrada para a região da Amazônia Legal.

Para celebrar os 37 anos de história, a Prefeitura de Altamira está promovendo uma ampla programação cívica, cultural e esportiva, com shows musicais, apresentações locais e atividades para todas as idades.

Confira a programação:

07 de Agosto – Quinta-feira

19h: Noite de louvor

Local: Praça do Curuá

08 de Agosto – Sexta-feira

06h: Corrida

Local: Saída da avenida Santo Antônio

08h: Missa solene

Local: Matriz de Santo Antônio

21h: Apresentações escolares e indígenas

Local: Palco – Avenida Santo Antônio

22h: Shows de Wanderley Andrade e Eric Monteiro

Local: Palco – Avenida Santo Antônio

09/08 – Sábado

08h: Prefeitura no Distrito: Ação de cidadania e saúde (emissão de RG, corte de cabelo, vacinas, testes rápidos, consultas médicas, atendimentos de enfermagem, pinturas de rostos, pula-pula, orientações sobre alvará de construção e IPTU, entre outros).

Local: EMEIF Léo Heck

16h: Reinauguração da EMEIF Léo Heck

Local: EMEIF Léo Heck

16h: Entrega de cartões do programa ‘Cartão Solidário’

Local: EMEIF Léo Heck

17h: Torneio de vôlei

Local: EMEIF Léo Heck

17h: Reinauguração da USF Santa Luzia

Local: USF Santa Luzia

17h: Reinauguração da EMEIF Inovação

Local: EMEIF Inovação

18h: Inauguração da Iluminação Pública

Local: Praça do Curuá

18h: Entrega de Máquina Pá Carregadeira

Local: Praça do Curuá

