(Foto:Reprodução) – Incidente aconteceu durante uma festa em uma escola infantil na cidade de Krugersdorp

Duas crianças ficaram gravemente feridas durante uma festa em uma escola, na África do Sul, após um castelo inflável ser carregado pelo vento. A estrutura inflável, que supostamente não estava bem fixada no solo, acabou voando a uma altura de 12 metros.

Os estudantes caíram do castelo enquanto ele estava suspenso no ar. O incidente ocorreu no dia 31 de maio, durante uma festa na escola primária Laerskool Protearif, na cidade de Krugersdorp.

Segundo o The Citizen, o castelo teria atingido uma altura de dois a três andares antes das crianças caírem. Pessoas que estavam presentes no evento tentaram fazer um “colchão humano” para salvar as crianças, mas não tiveram êxito. Com a queda, uma criança quebrou o braço e outra sofreu uma fratura no crânio.

Ambos foram levados rapidamente para o hospital — uma teve alta no mesmo dia, e a outra, três dias depois.

Castelo inflável voa e crianças caem de uma altura de 12 metros na África do Sul

VEJA VÍDEO:

