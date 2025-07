Causa da morte de atriz mirim Millena Brandão é revelada

(Foto: Reprodução) – O documento da perícia médica será anexado ao inquérito que apura as circunstâncias da morte da jovem artista e investiga possíveis falhas no atendimento médico prestado

Mais de dois meses após a morte da atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, um laudo da Polícia Técnico-Científica divulgado nesta semana apontou que a causa da morte foi um abscesso cerebral. A atriz, conhecida por seus papéis na novela ‘A Infância de Romeu e Julieta’, do SBT, e na série ‘Sintonia’, da Netflix, morreu no dia 2 de maio, em São Paulo.

O documento da perícia médica será anexado ao inquérito conduzido pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da morte da jovem artista e investiga possíveis falhas no atendimento médico prestado. A origem do abscesso ainda é desconhecida, segundo informações do laudo.

A família de Millena, acompanhada por seu advogado, foi convocada a comparecer à delegacia nesta sexta-feira, 25, conforme informou o portal G1. Eles suspeitam de negligência por parte de profissionais de saúde, especialmente pelo fato de exames específicos não terem sido realizados durante o atendimento inicial.

Durante o período de internação, a atriz sofreu cerca de 12 paradas cardíacas e teve morte cerebral confirmada após ausência de respostas neurológicas. Ela estava intubada, sedada e em estado grave.

Além da carreira na televisão, Millena Brandão atuava como modelo e influenciadora digital, acumulando mais de 140 mil seguidores nas redes sociais. Sua morte comoveu fãs e colegas de profissão, que agora acompanham de perto os desdobramentos da investigação.

