Causa da morte de bebê após consulta em Vila Velha (ES); é revelada

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória e Acervo pessoal

O recém-nascido morreu durante consulta de rotina na segunda-feira (21), em uma clínica de Vila Velha.

A declaração de óbito do bebê Miguel, de 35 dias, apontou a causa da morte como um “edema agudo de pulmão”, devido à “broncoaspiração de conteúdo gástrico”. O recém-nascido morreu durante consulta de rotina na segunda-feira (21), em uma clínica de Vila Velha.

O documento foi obtido pela reportagem da TV Vitória e informa que a morte teria sido gerada pelo entupimento das vias respiratórias. Ele teria aspirado parte do líquido do estômago, que acabou indo para os pulmões, com ausência de ar nas vias respiratórias.

Segundo o pai da criança, Ronaldo dos Santos Costa, que é advogado, a família ficou aguardando enquanto o médico realizava outro atendimento na sala ao lado e uma equipe fazia o reparo de um equipamento do consultório. Ele afirma que aguardaram durante mais de meia hora até a consulta ter início.

O pai teria informado ao médico o histórico da criança e quando a mãe tirou a roupa do bebê para o exame, perceberam que a criança havia evacuado.

O médico seguiu até o banheiro, onde ligou a torneira e a colocou de cabeça para baixo para realizar a limpeza, por aproximadamente dois minutos. A ação teria acontecido após o beber amamentar.

“Nesse momento achei estranho, porque ele pegou meu filho, e virou de cabeça para baixo e falou: ‘Vou mostrar para vocês como se dá banho em menino’. Abriu a pia do consultório mesmo, água gelada, e jogou água no menino, com o menino de cabeça para baixo, sendo que ele tinha acabado de mamar”, relatou Ronaldo.

Médico afirmou que era forma correta de limpar bebê

Ainda segundo o depoimento do pai, o médico teria afirmado que essa seria a forma correta de limpar o bebê. Entretanto, após o tirar da pia, o bebê começou a ficar roxo, com a frequência cardíaca e a respiração diminuindo rapidamente.

Ronaldo também disse que o médico teria agido com frieza no momento em que comunicou que o coração de Miguel estava parando.

O Samu chegou e começou as manobras para ressuscitar o meu filho. Eu só fui fazer uma consulta com meu filho saudável, depois o médico saiu da sala e foi atender outros pacientes como se nada tivesse acontecido, uma frieza.

Família acredita que caso deve ser tratado como homicídio culposo

O advogado que representa a família do bebê, Fábio Marçal, disse que o caso deveria ter sido tratado como um homicídio culposo, ou seja, quando alguém causa a morte de outra pessoa sem a intenção de matar, mas por imprudência, negligência ou imperícia.

“Eles foram para uma consulta, perderam o filho e quem estava ali fazendo uma manobra no momento da morte do filho saiu pela porta da frente da delegacia sem, no mínimo, ser autuado por um crime, no mínimo, culposo”.

Ainda de acordo com Fábio Marçal, um novo laudo pericial deve ser solicitado durante as investigações. “Vamos acompanhar os procedimentos policiais, acreditamos na competência dos policiais que vão investigar o caso”.

O que diz a defesa do médico?

A defesa do médico, realizada por meio da Metzker Advocacia, afirma que ele nega alegação de que teria colocado o bebê “de cabeça para baixo”.

“Tal versão será refutada por provas documentais, visuais e testemunhais, que demonstram a correção do atendimento prestado”, afirma a nota da defesa.

No texto, o advogado do profissional também narra que ele permaneceu ao lado da criança, realizando os procedimentos necessários e monitorando os sinais vitais, até a chegada da equipe do Samu.

O bebê ainda apresentava sinais de vida no momento em que o Samu assumiu o atendimento, sendo o próprio serviço de urgência quem solicitou que o médico se afastasse, a fim de garantir a condução autônoma dos protocolos de emergência.

O médico também lamentou profundamente a morte da criança. “Expressa sua solidariedade à família, e informa que também se encontra emocionalmente abalado com os acontecimentos”.

O que diz a Polícia Civil?

Por meio de uma nota, a Polícia Civil informou que as partes foram conduzidas à Delegacia Regional de Vila Velha, foram ouvidas pela equipe da Central de Teleflagrantes e liberadas.

Durante a ação, tanto o médico quanto o pai da criança prestaram depoimentos e relataram sua versão dos fatos.

“A clínica possui câmeras de videomonitoramento, e o DVR foi recolhido e encaminhado para a Polícia Científica, para a extração das imagens. Além disso, o laudo do Instituto Médico Legal (IML), com o resultado da Necropsia, será juntado aos autos”.

Diante da ausência de prova inequívoca da materialidade delitiva, bem como a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, as partes foram liberadas e o caso seguirá sob investigação.

