Cavalgada termina em briga generalizada no último domingo em Jacundá

Momento da confusão foi registrada por quem estava no local e circulou nas redes sociais (Reprodução / Redes Sociais)

Até o momento, não se sabe o que teria motivado a confusão. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento da pancadaria, que envolveu socos, pontapés e muita gritaria

Uma briga generalizada foi registrada no último domingo (8), após uma cavalgada, em Jacundá, município do sudeste paraense. Até o momento, não se sabe o que teria motivado a confusão. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento da pancadaria, que envolveu socos, pontapés e muita gritaria. As informações são do perfil Guerreiros do Pará.

No meio de toda a situação, copos foram arremessados. Nas imagens, é possível observar que um homem puxou uma faca no momento da confusão, mas logo foi segurado por outras pessoas. Em meio a troca de socos, diversos homens e mulheres estavam envolvidos na briga. Algumas pessoas tentaram amenizar o tumulto, enquanto outras apenas assistiam a toda a situação.

Informações que circulam nas redes sociais apontam que a briga teria começado com um desentendimento entre membros de diferentes comitivas que participavam do evento. Ainda segundo as informações da internet, o que teria iniciado apenas com trocas de ofensas e agressões verbais logo se transformou em violência física.

Até o momento, não se tem informações sobre possíveis feridos e a identidade das pessoas envolvidas no tumulto. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2023/16:09:25

