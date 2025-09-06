Cavalo com patas cortadas agoniza em via pública de Marabá (PA)

Foto:Reprodução | O animal foi visto nas proximidades da Folha 8, em situação de sofrimento, o que gerou indignação entre moradores e internautas.

Nesta sexta-feira (5), circulou nas redes sociais a imagem de um cavalo encontrado agonizando com as patas cortadas em via pública de Marabá. O animal foi visto nas proximidades da Folha 8, em situação de sofrimento, o que gerou indignação entre moradores e internautas.

As circunstâncias do caso ainda são incertas. Algumas pessoas afirmam que o cavalo teria sido atacado a golpes de facão, enquanto outras acreditam que ele possa ter sido vítima de atropelamento. O que se sabe é que o animal permaneceu agonizando por horas, sem conseguir se locomover.

Populares relataram que na quinta-feira (4) o cavalo havia sido visto aparentemente saudável. O episódio causou comoção na comunidade. “Esse é um dos tipos de ser humano que não merece estar no meio da sociedade”, desabafou um morador. Outro destacou a falta de responsabilidade de alguns donos: “As pessoas querem ter animal, mas não querem ter o trabalho, o zelo. Na roça eu sempre cuidei dos meus, mas aqui na cidade muitos deixam soltos na rua sem cuidado”.

O crime de maus-tratos contra animais é tipificado no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê pena de detenção de três meses a um ano, além de multa, para quem praticar abuso, ferir ou mutilar animais domésticos, domesticados, silvestres ou exóticos. A legislação também determina que a pena pode ser aumentada em caso de morte do animal.

A Polícia Civil deve instaurar um inquérito para investigar o caso e apurar as circunstâncias que levaram ao sofrimento do cavalo. Enquanto isso, a população segue cobrando justiça e medidas mais rigorosas para coibir esse tipo de violência em Marabá. Nas redes sociais, circulam relatos sobre outros ataques a golpes de facão desferidos contra os indefesis cavalos na mesma área.

Casos de maus-tratos aos animais podem ser denunciados pelos seguintes números: Disque Denúncia 181 / (91) 98118-5129, pelo Linha Verde no (94) 3312-3350 e pelo perfil do Instagram da Semma (@semma.mab), por meio de um formulário na Bio.

Fonte: Portal Debate / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...