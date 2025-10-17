Cavalo tenta ‘reanimar’ égua que morreu após ser atropelada em Goiânia; vídeo

Égua morre após ser atropelada em Goiânia — Foto: Arquivo pessoal/ Samara Alves

O motociclista envolvido no acidente quebrou o braço com o impacto, ele foi levado para o Hugol. O corpo do animal foi recolhido pela Comurg.

Uma égua foi atropelada por um motociclista na Avenida JC-14, no Jardim Curitiba II, na noite desta quinta-feira (16). Um vídeo gravado por populares chamou a atenção por mostrar outro cavalo, que seria filho da égua atropelada, parado em frente à mãe deitada no chão e tentando “ressuscitá-la”. A cena comoveu os moradores da região.

No vídeo, o animal atropelado aparece jogado no asfalto, à frente de uma motocicleta vermelha, enquanto outro cavalo fica diante dela fazendo uma barreira. Ele lambe as patas e empurra a égua caída, em uma espécie de manobra de reanimação para acordá-la.

A moradora da região Samara Alves disse que acompanhou a cena de perto.

“É revoltante, porque não é a primeira vez que acontece acidente com animal na nossa região”, afirmou a moradora.

Ainda segundo Samara, é comum ver cavalos soltos pela região e muitos atacam as lixeiras, espalhando lixo pelas ruas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motoqueiro quebrou o braço. Um policial militar que passava pela região no momento do acidente fez os primeiros socorros até a chegada da corporação. O homem foi levado para o Hugol. Como o nome dele não foi divulgado, não foi possível atualizar o estado de saúde.

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) informou que o corpo do animal foi recolhido e a via, desobstruída. O g1 entrou em contato com o Centro de Zoonoses para saber o que será feito com o cavalo que aparece em pé nas imagens, mas ainda não obteve resposta.

VEJA VÍDEO:

