Cavalos ‘animadinhos’ invadem comércio em Rio das Ostras, veja!

Cavalo macho aparece “seguindo” uma fêmea na rua José David, até o momento em que vão para dentro de uma farmácia.

Dois cavalos surpreenderam comerciantes e moradores do bairro Cidade Beira Mar, em Rio as Ostras, na Região dos Lagos.

Nas imagens gravadas na noite do último sábado (30), um cavalo macho aparece “seguindo” uma fêmea. Eles aparecem no meio da rua José David, até o momento em que vão para a frente de um estabelecimento comercial. Em seguida, os animais entram em uma farmácia, derrubando prateleiras com produtos e assustando os funcionários. Confira:

CAVALOS INVADIRAM FARMÁCIA EM RIO DAS OSTRAS (IMAGENS CEDIDAS RIO DAS OSTRAS EM FOCO)

Em entrevista , a proprietária da Farmácia Marcia Pereira comentou o desespero dos funcionários e o prejuízo “Eu tentei ir atrás dos animais pra evitar que eles invadissem, eles causaram um grande prejuízo, quebraram prateleiras, esmaltes, e depois saíram, não consegui descobrir quem são os donos dos animais, fiquei até preocupada, pois eles se cortaram”, revelou.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca da Prefeitura de Rio das Ostras, o Centro de Defesa Animal (CDA) não foi acionado para resgatar os animais, mas que após este episódio, não houve mais registro dos cavalos pelas ruas da cidade.

Fonte: Super Rádio Tupi e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2024/17:38:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...