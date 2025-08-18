“Caverinha” é preso suspeito de esconder drogas enterradas em quintal no Pará

(Foto: Reprodução) – O investigado foi detido com oxi, cocaína e maconha na noite de domingo (17)

Um homem identificado como “Caverinha” foi preso suspeito de tráfico de drogas na noite de domingo (17), em Portel, no Marajó. A prisão ocorreu após denúncia sobre a comercialização de entorpecentes. Os relatos policiais são de que o investigado teria sido flagrado com oxi, maconha e cocaína escondidas enterradas no quintal de uma residência.

Os agentes da Polícia Militar foram informados de que um homem, vestido com uniforme de mototaxista, estaria fazendo a venda de entorpecentes em frente à casa onde mora, no bairro Cidade Nova. Com as informações, os policiais foram ao endereço para observar a movimentação. No local, a equipe identificou o suspeito e observou um intenso fluxo de pessoas realizando rápidas trocas. A situação, que costuma ser característica em pontos de tráfico de drogas, fez com que os agentes realizassem a abordagem.

Durante a busca, foram encontradas quatro embalagens de oxi nos bolsos do suspeito. Em seguida, os militares realizaram buscas no quintal da casa e localizaram, enterrados embaixo de bananeiras, 18 embalagens de oxi pesando 457 g; 20 embalagens de cocaína, que pesaram 323 g; e 12 embalagens de maconha que somaram 325 g. O suspeito, de acordo com a PM, assumiu a posse das drogas e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Portel.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/14:27:15

