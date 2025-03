CBF altera datas das estreias de Corinthians, Palmeiras e São Paulo no Brasileirão

Bola do Brasileirão 2025 (Foto: Jo Marconne/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) modificou a data e horário de três partidas da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Os jogos envolvem três grandes clubes paulistas: Corinthians, Palmeiras e São Paulo.

O duelo entre Palmeiras e Botafogo saiu do sábado, dia 29 de março, às 16h30, para o domingo, dia 30, às 16h. A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O Corinthians enfrentaria o Bahia, fora de casa, também no sábado, dia 29. Agora, o confronto será realizado no dia seguinte, às 20h. O local segue o mesmo: a Arena Fonte Nova, em Salvador.

Em função dessas alterações, o São Paulo também teve seu jogo da primeira rodada do Brasileirão com uma nova data. O encontro contra o Sport, no Morumbis, foi antecipado de domingo para sábado, às 18h30.

O motivo de todas essas alterações é a final do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras definem o campeão Estadual na quinta-feira, dia 27, o que inviabilizaria a presença em campo dessas equipes dois dias depois pelo Brasileirão.

Fonte: Redação – Gazeta Esportiva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/15:21:56

