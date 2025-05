CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira

Foto: Reprodução | Técnico italiano era sonho antigo da CBF.

Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF como novo técnico da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (12). Ele vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará a Amarelinha nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias diante do Equador e Paraguai, no próximo mês.

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro,” afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Ele se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e Juan, coordenador técnico, para definir a lista larga de convocados para os confrontos contra Equador e Paraguai, no próximo mês, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. No dia 26, no Brasil, o técnico anunciará os escolhidos.

“O impacto de Ancelotti vai além de resultados; ele é um estrategista que transforma equipes em lendas. O Brasil, com sua tradição única, e Ancelotti, com sua visão revolucionária, formarão uma parceria que vai entrar para a história”, completou Ednaldo Rodrigues.

Antes da disputa do Mundial de Clubes, Ancelotti deixa o comando do Real Madrid após completar a temporada sem títulos pelo clube.

Carreira de Carlo Ancelotti

Maior vencedor da Champions League, com cinco títulos, e único treinador a conquistar as cinco principais ligas europeias, Ancelotti acumula passagens triunfais por gigantes como Milan, Real Madrid, Chelsea, PSG e Bayern de Munique.

Além de sua brilhante carreira como técnico, Ancelotti foi meio-campista e brilhou por clubes como Parma, Roma e Milan, conquistando duas Champions League dentro dos gramados.

Sua despedida como jogador capítulo final como atleta foi especial: um amistoso contra a própria Seleção Brasileira, em 1992. Trinta anos depois, o ícone retorna para fazer história com a Amarelinha.

Negociação antigaCarlo Ancelotti era desejo antigo da CBF, que queria contar com o técnico desde a saída de Tite após a Copa do Mundo de 2022. Em julho de 2023, a entidade anunciou Fernando Diniz como técnico interino até que Ancelotti chegasse ao fim do contrato com o Real Madrid, que seria no meio de 2024.

Mas, devido à instabilidade política da CBF, as negociações não avançaram e o técnico renovou contrato com o Real até 2026.

Recentemente, com a queda de Dorival Jr. do comando da Seleção, o técnico italiano voltou a ser o principal nome. As negociações chegaram a ser dadas como encerradas, mas o cenário mudou e o treinador assinou com a Seleção Brasileira.

