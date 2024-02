CBF aumenta premiação da Copa do Brasil em 2024; confira quanto Paysandu, Remo e Águia irão receber

A competição terá reajuste de 5% em relação a edição de 2023 e campeão pode receber R$96 milhões.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou os valores das cotas de premiações para a Copa do Brasil deste ano. Com um aumento de 5% em relação aos valores da edição de 2023, o campeão da competição deste ano pode levar uma bolada de aproximadamente R$96 milhões.

Paysandu, por estar atualmente na disputa da Série B, vai receber R$1.312.500,00 pela participação na 1ª fase da competição; já Remo e Águia, receberão R$787.000,00.Na primeira fase, o que está em jogo será a cota de participação para a jogar a 2ª fase da competição. Paysandu receberá R$1.470.000,00 caso avançe diante do Ji-Paraná-RO fora de casa; Remo e Águia, caso eliminem Porto Velho-RO e Coritiba, respectivamente, vão faturar R$945.000,00.

Em 2023, os três times (Remo, Paysandu e Águia) conseguiram chegar até a 3ª fase da Copa do Brasil. Então caso os paraenses repitam o sucesso do ano passado, irão faturar mais R$2.205.000,00. Paysandu teria um total acumulado de R$4.987.500,00; Remo e Águia podem ganhar um total acumulado de R$3.937.500,00.Confira os valores recebidos pelos clubes durante a Copa do Brasil:Primeira fase (80 clubes)

Grupo 1: R$ 1,47 milhão (Série A)

Grupo 2: R$ 1.312.500 (Série B)

Grupo 3: R$ 787,5 mil (demais clubes)

Segunda fase (40 clubes)

Grupo 1: R$ 1,785 milhão (Série A)

Grupo 2: R$ 1,47 milhão (Série B)

Grupo 3: R$ 945 mil (demais clubes)

Terceira fase (32 clubes) – R$ 2,205 milhõesOitavas de final (16 clubes) – R$ 3,465 milhõesQuartas de final (8 clubes) – R$ 4,515 milhõesSemifinais (4 clubes) – R$ 9,45 milhõesFinal (Vice-campeão) – R$ 31,5 milhõesFinal (Campeão) – R$ 73,5 milhões.

