CBF avalia final única na Copa do Brasil a partir de 2026

Foto:Reprodução | Entidade máxima do futebol nacional prepara pacote de mudanças no calendário; clubes da Série A podem entrar mais cedo na disputa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda adotar final em jogo único na Copa do Brasil já a partir de 2026. A decisão faria parte de um pacote de alterações no calendário nacional que será detalhado nesta quarta-feira (1º/10).

A proposta prevê que a final seja disputada em campo neutro, transformando a decisão em um grande evento de encerramento da temporada, como acontece em torneios europeus. A Copa do Brasil passaria a fechar oficialmente o calendário do futebol brasileiro, com a decisão marcada para dezembro – modelo que já será testado em 2025, quando o Brasileirão termina em 7 de dezembro para liberar espaço ao Intercontinental da Fifa no Qatar.

Outra mudança em análise é a entrada antecipada dos clubes da Série A, que passariam a estrear na fase de 16 avos de final, uma etapa antes das oitavas. A medida, defendida por dirigentes, ajudaria a enxugar datas e equilibrar o calendário, sem perder o caráter democrático da competição.

O formato em estudo mantém confrontos de ida e volta entre as oitavas e as semifinais, mas prevê partidas únicas nas fases iniciais. A ideia é dar mais dinamismo à competição e reduzir o desgaste das equipes que disputam outras frentes, como o Brasileirão e torneios continentais.

Uma reunião virtual entre dirigentes está marcada para esta terça-feira (30) para definir o desenho final da edição 2026 da Copa do Brasil.

Fonte: CBF e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/07:00:00

