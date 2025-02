CBF define Mangueirão para Águia x Fluminense pela Copa do Brasil

Foto: Reprodução | Diretoria do do Águia ingressou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar manter a partida no Estádio Rosenão, em Parauapebas.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o Estádio Mangueirão, em Belém, como local da partida entre Águia de Marabá e Fluminense, marcada para o dia 26, às 19h30. A decisão foi oficializada por meio de uma “Informação de Modificação de Tabela”, publicada nesta quarta-feira (19). Inicialmente, o local do jogo aparecia como “a definir”. No entanto, a diretoria do Águia ingressou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar manter a partida no Estádio Rosenão, em Parauapebas.

Segundo a CBF, a escolha do Mangueirão seguiu as diretrizes da Regra Geral de Competições (RGC) e dos Regulamentos Específicos de Competições (REC), que estabelecem normas para as partidas organizadas pela entidade. Apesar disso, a justificativa para o veto ao Rosenão não foi detalhada, mesmo após a entrega dos laudos técnicos exigidos.

Além da questão esportiva, o local da partida pode impactar financeiramente o Águia de Marabá. Caso a decisão seja mantida, o clube poderá arcar com custos elevados de deslocamento, hospedagem e uso do Mangueirão. Além disso, embora o confronto seja contra o Fluminense, a expectativa de arrecadação é baixa, considerando que o número de torcedores do clube no Pará é pequeno. O jogo, marcado para uma quarta-feira, também deverá provocar o baixo comparecimento dos torcedores do Azulão Marabaense em Belém.

