CBF divulga datas e horários da 1ª rodada do Brasileirão; Palmeiras e Botafogo farão abertura

Botafogo venceu Palmeiras em jogo decisivo no Brasileirão de 2024, para conquistar o título — Foto: Vitor Silva/Botafogo

Sete jogos abrirão a disputa no sábado, dia 29 de março, e Neymar pode fazer sua reestreia na competição em visita do Santos ao Vasco, no domingo

A CBF divulgou a tabela detalhada da primeira rodada do Brasileirão 2025, com destaque para a abertura entre Palmeiras e Botafogo no dia 29 de março. Neymar pode reestrear pelo Santos contra o Vasco no domingo. Sete jogos ocorrem no sábado, incluindo Flamengo x Internacional no Maracanã. A competição termina em 21 de dezembro, com paralisação em junho e julho devido ao Mundial de Clubes.

A CBF divulgou na noite desta sexta-feira a tabela detalhada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo de abertura será a visita do campeão do ano passado, o Botafogo, ao Palmeiras, atual vice, no Allianz Parque, às 16h30 do dia 29 de março.

Neste início da competição, sete jogos acontecerão ao longo do sábado, a maioria concentrados no horário das 18h30. Flamengo e Internacional fecham o dia se encontrando no Maracanã, às 21h. A rodada será completada por duas partidas no domingo (30), e uma na segunda-feira (31), o confronto entre Bragantino e Ceará.

CBF detalha 1ª rodada do Brasileirão 2025 — Foto: Reprodução

CBF detalha 1ª rodada do Brasileirão 2025 — Foto: Reprodução

No dia 30, Neymar pode fazer sua reestreia no Brasileirão após mais de uma década, no jogo marcado entre Vasco e Santos, em São Januário, às 18h30.

Nenhuma outra rodada foi desmembrada pela CBF no momento. Neste ano, por conta do Mundial de Clubes da Fifa, a projeção de fim do Brasileirão é o dia 21 de dezembro. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo estarão na disputa, que paralisará o calendário do futebol nacional nos meses de junho e julho.

Veja jogos da 1ª rodada do Brasileirão 2025:

Sábado (29/03)

16h30 – Palmeiras x Botafogo – Allianz Parque

18h30 – Cruzeiro x Mirassol – Mineirão

18h30 – Grêmio x Atlético-MG – Arena do Grêmio

18h30 – Bahia x Corinthians – Fonte Nova

18h30 – Fortaleza x Fluminense – Castelão

18h30 – Juventude x Vitória – Alfredo Jaconi

21h – Flamengo x Internacional – Maracanã

Domingo (30/03)

16h – São Paulo x Sport – Morumbis

18h30 – Vasco x Santos – São Januário

Segunda-feira (31/03)

20h – Bragantino x Ceará – Nabi Abi Chedid

