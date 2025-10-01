CBF divulga novo calendário do futebol brasileiro; confira mudanças

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (1°/10), mudanças nos formatos da Copa do Brasil, Séries C e D e campeonatos estaduais

( Foto: Divulgação/ CBF)

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (1°/10), o novo calendário do futebol brasileiro. As mudanças são referentes ao triênio de 2026 a 2029. Após fala do presidente Samir Xaud, o diretor de competições Júlio Avellar assumiu o comando da cerimônia e divulgou as alterações nos campeonatos do calendário nacional. As principais mudanças reveladas foram o novo formato da Série D e da Copa do Brasil, a redução dos estaduais e a mudança nas datas da Série A.

A Série D do Campeonato Brasileiro foi ampliada de 64 para 96 clubes. A competição terá início no dia 5 de abril e término previsto para 13 de setembro. Ao todo, haverá um aumento de 510 para 610 partidas.

No Brasileirão Série A, as mudanças principais são relativas às datas de início e término do campeonato. O formato será mantido, com início previsto para 28 de janeiro e rodada final marcada para o dia 2 de dezembro.

A Copa do Brasil terá início no dia 18 de fevereiro e término previsto para 6 de dezembro. Além disso, os clubes da Série A só entrarão no torneio a partir da 5ª fase e terá final única. Anteriormente disputada por 92 times, a copa agora contará com 126 equipes.

Já os campeonatos estaduais terão 11 datas-bases. Os torneios têm início previsto para 11 de janeiro e término para 8 de março.

Também foram anunciado três campeonatos regionais. Além da manutenção da Copa do Nordeste e da Copa Verde, que contarão com alterações no formato, foi criada a Copa Sul-Sudeste. Clubes em competições nacionais não disputarão os torneios.

Os principais resultados das alterações, segundo Júlio Avellar, serão a redução de datas nos estaduais e na Copa do Brasil para times que disputam a Série A e o aumento de vagas em torneios regionais e Copa do Brasil para equipes das Séries C e D.

Reformulação estrutural

A cerimônia, na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, começou com discurso do presidente Samir Xaud, que reforçou a importância na reformulação dos campeonatos organizados pela confederação.

Ainda de acordo com Samir Xaud, o processo de reformulação foi amplamente estudado e contou com o auxílio das federações e clubes brasileiros. O mandatário reafirma que o ano de 2026 será de transição.

“Na minha posse, anunciei que os campeonatos estaduais teriam 11 datas e essa promessa foi cumprida. Essas mudanças tem dois motivos: reduzir a carga de jogos para os times da elite e aumentar acesso a competições nacionais para os times que por décadas ficam boa parte do ano sem calendário”, declarou o presidente Samir xaud.

Fonte: GC Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/09:12:56

