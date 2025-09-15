Celso Sabino afirma que turismo religioso é prioridade do governo federal no Pará

Foto:Reprodução | Durante a celebração, o ministro destacou que o fortalecimento do turismo religioso é prioridade do governo federal, tanto pelo valor espiritual e cultural quanto pelo impacto econômico que gera nas comunidades que recebem romeiros e turistas.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, esteve neste domingo (14) em Vigia (PA), onde participou do Círio de Vigia, a procissão religiosa mais antiga do estado, celebrada desde 1697. Em 2025, o evento chega a 328 anos de tradição, reafirmando sua relevância histórica, cultural e espiritual para a Amazônia e para o Brasil.

Durante a celebração, o ministro destacou que o fortalecimento do turismo religioso é prioridade do governo federal, tanto pelo valor espiritual e cultural quanto pelo impacto econômico que gera nas comunidades que recebem romeiros e turistas.

O turismo religioso está entre os segmentos que mais despertam o interesse dos brasileiros. De acordo com estudo realizado pelo Ministério do Turismo em parceria com a Nexus, 37% da população já vivenciou experiências ligadas à fé e 18% apontaram o segmento como favorito, ficando atrás apenas do turismo de sol e praia (62%).

Esses números reforçam o potencial do Brasil nesse setor e destacam a importância de investir em infraestrutura e promoção de destinos ligados à fé, capazes de gerar emprego, renda e valorização cultural.

“O turismo religioso tem um potencial extraordinário no Brasil e o Círio de Vigia é um exemplo de fé, cultura e tradição que atrai milhares de visitantes todos os anos.

Investir em infraestrutura e promover destinos como este significa fortalecer a economia local, gerar oportunidades e valorizar manifestações culturais e espirituais que fazem parte da identidade brasileira.

Nosso compromisso é garantir que eventos religiosos continuem sendo também oportunidades de desenvolvimento social e turístico para as comunidades”, afirmou o ministro.

