Celular explode dentro de assistência técnica em São Miguel do Guamá-Pará

Um celular explodiu próximo a dois homens, em uma loja de manutenção e assistência técnica, em São Miguel do Guamá. O incidente ocorreu no último sábado (9). Os homens não ficaram gravemente feridos.

Câmeras de segurança do local registraram o momento da explosão, as imagens impressionam. Segundo informações, o aparelho não estava conectado ao carregador. Na filmagem, ninguém aparece usando o celular, quando a explosão ocorre repentinamente. Veja:

Um celular explodiu próximo a dois homens, em uma loja de manutenção e assistência técnica, em São Miguel do Guamá. O incidente ocorreu no último sábado (9). Os homens não ficaram gravemente feridos. pic.twitter.com/rz0Y7c0TjE — Portal Estado do Pará Online (@Estadopaonline) March 10, 2024

Segundo especialistas, o perigo é causado porque quando um aparelho está ligado na tomada, a bateria aumenta a temperatura automaticamente, fator que pode levar a um superaquecimento e, em casos mais extremos, a uma explosão. A principal recomendação é não utilizar o celular ou atender ligações se o aparelho estiver na tomada.

Evite deixar seu celular conectado a tomada durante a sua ausência. Caso não seja possível, deixe sempre em uma superfície não inflamável, como mesas de vidro, bancadas de pedra, porcelanato e entre outros.

Nunca deixe seu aparelho carregando em superfícies que tenham facilidade de pegar fogo ou esquentar, como roupas de cama, colchão ou travesseiro, toalha de mesa ou banho, tecidos e mais.

Não deixe seu aparelho coberto, facilitando que a bateria do dispositivo esquente, seja conectado à tomada ou não. Como por exemplo, por baixo do travesseiro ou cobertor (principalmente quando você estiver dormindo), dentro de lugares fechados e com fácil alcance do sol, como no porta-luvas do carro.

Fonte: Estado do Pará

