Celular no banheiro pode causar hemorroidas; entenda os riscos

Muito cuidado com o celular no banheiro | Divulgação/Freepik

Estudo aponta que hábito aumenta em até 46% o risco da doença.

Usar o celular no banheiro é um costume cada vez mais comum. Ler notícias, checar mensagens ou rolar o feed das redes sociais enquanto está no vaso sanitário já virou rotina para milhões de pessoas. Mas um novo estudo traz um alerta: esse hábito aparentemente inofensivo pode trazer sérios riscos à saúde.

Pesquisadores identificaram que o uso do smartphone durante as idas ao banheiro está diretamente associado a um aumento considerável no risco de hemorroidas. A descoberta foi publicada nesta quarta-feira (3) na revista científica PLOS One.

Mais tempo sentado, maior pressão

As hemorroidas são dilatações dos vasos na região do reto e do ânus, geralmente provocadas por esforço ou pressão excessiva. O estudo mostrou que quem usa celular no banheiro tende a permanecer mais tempo sentado, o que favorece o surgimento do problema.

A pesquisa avaliou 125 adultos submetidos a colonoscopia e cruzou dados de estilo de vida e hábitos de higiene. Entre os voluntários, 66% admitiram usar o smartphone no banheiro. Nesse grupo, o risco de desenvolver hemorroidas foi 46% maior em comparação aos que não utilizam o aparelho nesse momento.

Jovens lideram prática

Outro dado que chamou a atenção é que os usuários de celular no banheiro eram, em sua maioria, mais jovens. Além disso, o tempo médio gasto foi maior: 37% deles ficavam mais de cinco minutos por vez, contra apenas 7,1% entre os que não levam o aparelho.

Especialistas fazem alerta

Para os autores do estudo, o problema não está no celular em si, mas no prolongamento da permanência no banheiro. “Ainda estamos descobrindo as muitas maneiras pelas quais os smartphones e nosso estilo de vida moderno impactam nossa saúde”, destacou a médica Trisha Pasricha, responsável pela pesquisa.

Segundo ela, a forma e o local de uso da tecnologia podem ter consequências inesperadas, e, no caso do banheiro, o alerta é claro: menos tempo no celular significa também menos risco para a saúde intestinal.

Fonte: CNN Brasil/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/008:44:56

