Cemitério pronto para o Dia de Finados em Novo Progresso

Local deve receber 3 mil pessoas neste sábado (Foto:Jornal Folha do Progresso)

O Cemitérios Municipal de Novo Progresso está pronto para receber as milhares de pessoas que vão passar pelo local neste sábado , 2 de novembro, Dia de Finados. “Durante essa semana, realizamos um serviço de limpeza e o cemitério estará preparado para receber as pessoas que visitarão os túmulos de amigos e entes queridos e participarão das missas. Fizemos também a poda de árvores. Logo na entrada haverá o comércio de flores licenciado pela Prefeitura”, explicou funcionário público.

As missas serão celebradas no cemitério antigo no bairro Pires de Lima às 8h, às 10h no cemitério próximo a rodovia BR 163.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

