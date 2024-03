A reportagem do Jornal Folha do Progresso, divulgou vídeo de um suposto homem sendo amarrado as mãos e pés em via pública de Castelo dos Sonhos. O caso intrigou os internautas e moradores do distrito de Castelo de Sonhos, pela cena exposta sem participação da polícia, gerando duvidas sem saber que estaria acontecendo, em plena luz do dia, onde após ser amarrado a suposta vítima foi carregada em uma carroceria de camionete em rumo ignorado.

A cena mostra algo parecido com filme de um verdadeiro faroeste, neste caso no distrito de Castelos dos Sonhos, onde uma pessoa aparece sendo amarrada os pés e mãos por outras duas.

Leia mais>Vídeo – Homem é flagrado sendo amarrado e levado em rua no distrito de Castelo de Sonhos

Assista ao Vídeo no INSTAGRAM DO FOLHA AQUI

Cenas de Faroeste -Identificado homem que amarrou e carregou jovem em uma camionete em Castelo dos Sonhos. Leia mais: https://t.co/DjKvFyqCUK pic.twitter.com/SZdulseP8O — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 8, 2024

Após divulgação de um vídeo aparentando um filme de faroeste no distrito de Castelos dos Sonhos, a reportagem do Jornal Folha do Progresso recebeu denúncia da identidade do autor, trata-se de agricultor OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, (imagem e foto no vídeo), o mesmo aparece no vídeo com a vítima de cabeça raspada sentada no chão com as mãos amarradas para trás, demonstrando estar passando por torturas físicas e psicológicas, neste caso a denuncia que esta pessoa torturada é a mesma que foi capturada e amarrada em via pública daquele distrito.

O leitor do Jornal Folha do Progresso, enviou um vídeo para reportagem onde identificou um dos criminosos que participaram do ato de sequestro do jovem (não identificado) que também aparece no vídeo, em um cativeiro sendo torturado. Não temos informação sobre a motivação, e quem realmente são as pessoas envolvidas, mas o caso deve ser investigado pela polícia.

Em pesquisa encontramos que o homem que aparece torturando o jovem que esta de cabeça raspada e com hematomas pelo corpo, já tem passagem pela policia e pela justiça do MT, são mais de 8 processos no TJMT, em um deles mostra que OSÉIAS EVANDRO PINHEIRO foi condenado a cumprir pena privativa.

A sociedade clama pelo desfecho do caso para que o caso seja esclarecido.

Assista ao vídeo:

Vídeo – Homem é flagrado sendo amarrado e levado em rua no distrito de Castelo de Sonhos-PA ASSISTA E LEIA MAIS>https://t.co/d6hrHMBHYR pic.twitter.com/zrljboM7Or — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 7, 2024

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/03/2024/07:16:46

