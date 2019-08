Censo da Educação Superior: dados serão coletados até o dia 30 de agosto

O censo reúne informações sobre as instituições de educação superior, cursos, docentes e alunos

Gestores educacionais, professores, pesquisadores e demais usuários da base de dados do Censo da Educação Superior são convidados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para a responderem um questionário on-line sobre a utilização dos dados da pesquisa até o dia 30 de agosto, próxima sexta-feira.

O formulário traz perguntas que ajudam a conhecer melhor quem usa as informações, com qual finalidade, quais são os dados mais consultados e, ainda, o que poderia melhorar no censo. O instrumento de coleta de dados para a realização da pesquisa está em processo de revisão.

Sobre o Censo

O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Inep, reúne informações sobre as instituições de educação superior, os cursos, os docentes e os alunos. O preenchimento do censo é pré-requisito para a expedição de atos regulatórios e para a participação das instituições em programas do Ministério da Educação, como o Programa Universidade para Todos (ProUni), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e as bolsas subsidiadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

