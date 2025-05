Central Córdoba vence o Táchira e complica o Flamengo na Libertadores

O Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira, pela Libertadores • Divulgação/X Libertadores

Argentinos triunfaram fora de casa e lideram o Grupo C da competição continental.

O Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira por 2 a 1 nesta terça-feira (13), na Venezuela, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Verón e Galván marcaram os gols argentinos, enquanto Castillo descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Central Córdoba chegou a 11 pontos na classificação do Grupo C e lidera. Nesta quinta-feira (15), Flamengo e LDU podem definir a situação do certame, a depender do resultado no Maracanã.

Como foi o jogo?

Logo aos dez minutos, veio o lance capital da partida. Em lançamento despretensioso, o zagueiro Tamiche errou o tempo da bola e acabou colocando a mão na bola em finalização dos argentinos. Foi expulso.

Depois disso, o Central Córdoba se aproveitou e marcou com o volante Galván, que subiu livre na cobrança de escanteio. A etapa inicial terminou bem controlada pelos visitantes.

Na volta dos vestiários, o Táchira se lançou ao ataque e, diante de um rival pouco ligado no jogo, criava boas oportunidades. Em uma delas, Bryan Castillo recebeu em velocidade venceu Aguerre com toque de classe.

A alegria dos venezuelanos durou pouco, já que, logo na saída de bola, o Central Córdoba pulou na frente de novo com Verón.

O Táchira até tentou novo empate, mas, com um jogador a menos, não teve forças para reagir. Ainda deu tempo de Carlos Sosa ser expulso, e os venezuelanos terminaram com nove jogadores em campo.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2025/07:05:46

