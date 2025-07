Centro Cultural do Pará abre 50 vagas para instrutores, monitores e oficineiros

(Foto: Reprodução) – Inscrições vão até 25 de julho e são abertas para pessoas físicas e jurídicas habilitadas em serviços culturais

O Centro Cultural e Esportivo do Pará (CCESP) abriu edital de credenciamento para artistas, oficineiros, instrutores, monitores e palestrantes interessados em atuar em projetos culturais da instituição ao longo dos anos de 2025 e 2026. A iniciativa é realizada em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços e Produtos Culturais (Embrasesc) e oferece até 50 vagas.

Quem pode se inscrever no credenciamento do CCESP?

O edital está disponível no site oficial do CCESP e aceita a inscrição de:

Pessoas físicas com mais de 18 anos;

Pessoas jurídicas (MEI, EIRELI, LTDA) habilitadas para prestação de serviços culturais;

Candidatos de nacionalidade brasileira, inclusive com vínculo com a administração pública, desde que respeitem as condições previstas no edital.

Inscrição vai até 25 de julho; veja o passo a passo

As inscrições ficam abertas até o dia 25 de julho de 2025. Para participar, os interessados devem:

Acessar o site www.ccesp.com.br/selecoesccesp;

Preencher a ficha de cadastro;

Anexar a documentação exigida no edital disponível na mesma página.

Vagas para projetos culturais e ações em comunidades

De acordo com Will Júnior, diretor do CCESP, os profissionais credenciados vão atuar em diversas atividades culturais e educativas organizadas pelo Centro nos próximos dois anos.

“Essa é uma oportunidade única para quem deseja atuar no Centro Cultural e Esportivo do Pará. Teremos um segundo semestre com muitas ações voltadas para as comunidades de Belém. Os profissionais serão deslocados para essas programações, com o oferecimento de cursos, oficinas e atividades lúdicas”, destacou o diretor.

Projeto faz parte do Programa Educativo do Casarão

O credenciamento integra o Programa Educativo do Casarão, com realização da Fundação Nacional de Arte (Funarte) e do Ministério da Cultura, por meio do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas. A ação tem patrocínio da Bayer S/A.

Serviço

📌 Credenciamento de artistas e prestadores de serviços culturais

🔗 Inscrições: www.ccesp.com.br/selecoesccesp

📅 Prazo: até 25 de julho de 2025

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/14:42:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...