CEO da Sansung morre aos 63 anos

Han Jong-Hee, CEO da Samsung Electronics, faleceu aos 63 anos nesta terça-feira (25). Segundo a informação divulgada pela empresa, o óbito ocorreu em decorrência de um ataque cardíaco.

Han ingressou na Samsung em 1988 e desempenhou um papel fundamental no crescimento da divisão de televisores, tornando a empresa líder global no segmento. Sua contribuição foi reconhecida em 2022, quando assumiu o cargo de vice-presidente e CEO, ficando responsável pelas divisões de eletrônicos de consumo e dispositivos móveis.

“Han foi fundamental no lançamento das televisões LED de classe mundial da Samsung. Suas numerosas inovações permitiram à empresa demonstrar continuamente sua liderança tecnológica”, escreveu a empresa no texto de biografia do executivo.

A empresa atribui a Han o crédito por levar as televisões Samsung “ao pináculo do mercado mundial”. A Samsung Electronics é a filial mais importante do Grupo Samsung, o maior dos conglomerados familiares que dominam a quarta maior economia asiática, de acordo com a AFP.

