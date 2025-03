Cerâmicas, artefatos e ossos humanos são encontrados em possível sítio arqueológico na zona rural de Alenquer

Foto: Reprodução | A erosão causada pelas fortes chuvas que atingiram a região na última semana expôs a ponta de uma peça de cerâmica, levando os moradores a realizarem escavações que resultaram em achados significativos. Entre os objetos encontrados estão artefatos em cerâmica, utensílios como machadinhas e pontas de lança, além de vestígios humanos, como crânios, dentes e ossos.

Moradores da comunidade Campos de Pilar, localizada na zona rural de Alenquer, no oeste do Pará, descobriram um possível sítio arqueológico após fortes chuvas que atingiram a região na última sexta-feira (7). A erosão causada pela água da chuva no quintal de uma residência expôs a ponta de uma peça de cerâmica, levando os moradores a realizarem escavações que resultaram em achados significativos.

Entre os objetos encontrados estão artefatos em cerâmica, utensílios como machadinhos e pontas de lança, além de vestígios humanos, como crânios, dentes e ossos de pernas. Diante da relevância das descobertas, os moradores decidiram interromper as escavações e armazenar os itens em local seguro, com o intuito de preservar o material até que especialistas possam avaliar a área.

Os residentes planejam entrar em contato com grupos de pesquisa da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) para solicitar uma análise do local e dos objetos encontrados. A iniciativa visa garantir que o possível sítio arqueológico seja estudado de forma adequada, respeitando os procedimentos científicos e legais.

A descoberta ocorreu de forma casual, mas já desperta interesse pela possibilidade de revelar novos aspectos sobre a história e a ocupação humana na região. Enquanto aguardam a chegada de especialistas, os moradores mantêm os artefatos guardados e agem com cautela para evitar danos ao local.

A área onde os objetos foram encontrados permanece sob observação, e a expectativa é que, em breve, pesquisadores possam iniciar os trabalhos de investigação para confirmar a natureza e a importância do achado.

