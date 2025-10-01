Cerca de 16 mil passageiros foram afetados com a suspensão de voos no Santos Dumont

Filas no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro — Foto: Anna Luiza Barreto / CBN

Estimativa é da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que representa as principais companhias do setor. Problemas foram causados pelo derramamento de óleo na pista.

Ao menos 16 mil passageiros foram afetados pela interrupção das operações do Aeroporto Santos Dumont nesta terça-feira (30), no Rio de Janeiro. A estimativa é da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que representa as principais companhias do setor. Segundo a entidade, 161 voos foram afetados. A associação ainda não possui estimativa do prejuízo causado pelo incidente, mas destacou que o problema ocorreu por “motivos alheios à decisão das companhias aéreas”.

De acordo com a Abear, os 16 mil passageiros tiveram o voo alternado ou cancelado e receberam assistência das empresas nos esforços de mitigação dos impactos causados pela inviabilidade de infraestrutura da pista principal do aeroporto.

Os problemas foram causados pelo derramamento de óleo na pista. Segundo a Infraero, que administra o terminal, o vazamento teve origem no motor do caminhão “desemborrachador” que estava sendo utilizado em manutenção preventiva. Foram mais de 12 horas de operações suspensas. A situação só foi normalizada às 17h25 desta terça-feira.

Governo diz que concessão é plano para o futuro

Dias antes dos problemas no Santos Dumont, na última quinta-feira (25), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, esteve no Rio para a assinatura de um ajuste no contrato de concessão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão.

Em conversa com a CBN, ele disse que o governo federal não tem planos de conceder o Santos Dumont no médio prazo, mas admite já ter encomendado estudos para redefinir o papel da Infraero na aviação brasileira. Costa Filho afirmou que a possibilidade de concessão do Santos Dumont não está totalmente descartada, mas que é um plano para o futuro.

“A gente já encomendou estudos para discutir cada vez mais o papel institucional da Infraero. A nossa ideia é que, no futuro, a Infraero possa ampliar o seu papel na aviação regional. Eu acho que a Infraero pode se transformar num grande operador de aeroportos regionais no Brasil, já que hoje o Brasil tem 59 aeroportos que são concessionados. O único aeroporto que não é, é o aeroporto do Santos Dumont. Não está ainda no radar do governo fazer uma concessão do Santos Dumont, mas eu acho que no futuro pode acontecer esse debate dentro do próprio governo. A nossa expectativa é que a gente fortaleça a Infraero. A Infraero também está fazendo um processo de reestruturação financeira e econômica para que a gente possa ter esse ativo preservado”, afirmou.

No último ano, após a coordenação dos aeroportos do Rio, com a limitação de 6,5 milhões de passageiros por ano no Santos Dumont, o terminal perdeu espaço para o Galeão, que retomou o protagonismo da malha aérea fluminense.

A expectativa do ministério é que, a partir de março do ano que vem, quando o Galeão terá o leilão de venda assistida da concessionária, o Aeroporto Santos Dumont possa retomar, aos poucos, o número de passageiros. O crescimento de turistas no Rio deve fazer com que o Galeão mantenha o crescimento projetado, de 30 milhões de usuários até 2028, e que o Santos Dumont chegue, aos poucos, ao limite operacional que possui, de 10 milhões anuais.

