Cerca de 300 mil alunos da rede estadual do interior do Pará retornam às aulas nesta quinta-feira, 31

Cerca de 300 mil alunos da rede estadual voltam às aulas no interior nesta quinta, 31. — Foto: Divulgação

Com calendário ajustado para a COP 30 e ampliação do ensino integral, rede estadual inicia segundo semestre com mais de 300 mil estudantes no interior e 162 escolas em tempo integral no Pará.

O segundo semestre letivo de 2025 começa nesta quinta-feira (31) para cerca de 300 mil estudantes da rede pública estadual de ensino nos municípios do interior do Pará. As aulas são retomadas nas unidades vinculadas à Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Na Região Metropolitana de Belém, o retorno às aulas ocorreu no último dia 14 de julho, para aproximadamente 168 mil alunos de Belém, Ananindeua e Marituba. Nessas cidades, o calendário escolar foi modificado por conta da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro deste ano, na capital paraense.

De acordo com a Seduc, o recesso escolar na RMB foi dividido em dois períodos: o primeiro, de 30 de junho a 13 de julho, e o segundo, de 5 a 21 de novembro, coincidindo com a realização do evento internacional.

No município de Santo Antônio do Tauá, na Região de Integração do Guamá, a direção e o corpo docente da Escola Estadual de Tempo Integral Celso Rodrigues aguardam os estudantes com entusiasmo, destaca o professor de Física, Fábio Jorge Ferreira.

“Aguardamos o retorno de nossos queridos alunos com grande alegria e expectativa. Estamos todos na escola nos preparando para recebê-los de braços abertos. Já estamos planejando uma acolhida especial para este recomeço após as férias, para que todos se sintam em casa novamente”, disse.

Na Escola Estadual de Tempo Integral Professor Benício Lopes, no município de Castanhal, Região de Integração do Guamá, as expectativas para esse retorno das aulas são altas.

“As nossas expectativas para o segundo semestre são as melhores. A gente espera um segundo semestre cheio de significado e de grandes realizações. A ideia é receber nossos alunos com muito entusiasmo, os acolhendo com muito carinho, empatia, incentivo e visando sempre o bem-estar socioemocional que é extremamente importante, uma mente saudável, um corpo saudável e também intelectual, claro, visando alcançar o seu pleno potencial dentro de cada série”, afirmou Lene Lira, vice-diretora pedagógica da escola.

O modelo de ensino em tempo integral tem ganhado força na rede pública estadual do Pará. Em 2025, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) ampliou o número de escolas que adotam o Programa de Ensino Integral (PEI), efetivando mais 49 unidades e totalizando 162 instituições com essa proposta pedagógica.

Além do aumento no número de escolas, o impacto dessa expansão é claramente visível no crescimento das matrículas. Em 2018, as escolas na modalidade integral no Pará atendiam 6 mil alunos. Em 2025 houve um salto para 48 mil matrículas, um aumento oito vezes maior na capacidade de atendimento.

Fonte: g1 Pará — Belém

