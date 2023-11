Cerca de 4 mil filhotes de tartarugas são soltos no Pará

Iniciativa do Ideflor-Bio busca preservar a espécie e promover a conscientização ambiental para a proteção da fauna marítima.

As tartarugas são fundamentais para o ecossistema amazônico, porque desempenham um papel crucial no equilíbrio ambiental e na potabilidade dos rios. Por se alimentarem de plantas aquáticas e peixes mortos, a espécie acaba fazendo uma verdadeira ação de limpeza nos cursos d’água. Dessa forma, garantindo a qualidade desse recurso natural aos seres humanos e também para si mesma.

A ação humana, como a caça predatória e a destruição de habitats naturais, tem colocado em risco a sobrevivência dessas tartarugas. Por isso, ações desenvolvidas pelo Ideflor-Bio, que garantem a conservação e a reintrodução da espécie, têm se mostrado essenciais para reverter esse quadro preocupante.

Quase 4 mil filhotes de tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa) foram soltos, no último final de semana, no Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Tabuleiro do Embaubal. A Unidade de Conservação (UC) do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), localizada em Senador José Porfírio, município da região sudoeste paraense, é considerada a maior área de desova da espécie no mundo.

A soltura marcou o início das primeiras atividades de reintrodução desses animais na natureza em 2023. O evento contou com a presença de turistas de diversas regiões do país e por moradores da região, que se mostraram entusiasmados em acompanhar o fenômeno natural e contribuir para a proteção dos quelônios.

Até o final deste ano, a expectativa é que 600 mil tartarugas sejam soltas, contribuindo para a preservação da biodiversidade local. De acordo com especialistas, essa é uma das espécies que estão ameaçadas de extinção na região amazônica. Neste sentido, o Governo do Estado, por meio do Ideflor-Bio, não tem medido esforços para ampliar a população desse importante animal aquático.

Segundo o diretor de Gestão e Monitoramento das Unidades de Conservação, Clésio Santana, a soltura dos filhotes de tartarugas-da-amazônia no Revis Tabuleiro do Embaubal é apenas uma das muitas ações que serão realizadas ao longo do ano para recuperar a população desses animais. “O Ideflor-Bio, em parceria com outras instituições e organizações não governamentais, trabalha incessantemente para garantir um futuro sustentável para essas espécies ameaçadas”, afirmou.

O dirigente acredita que a soltura das tartarugas seja um marco para a conscientização da importância da conservação ambiental e da preservação da vida selvagem. “A participação dos turistas e a divulgação desse evento contribuem para a disseminação dessa mensagem, incentivando a sociedade a se engajar em ações de proteção ao meio ambiente”, concluiu Santana.

Para o engenheiro de pesca, Átilla Mello, a iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Estado, por meio do Ideflor-Bio, com a preservação da biodiversidade e se torna um exemplo para o país. “A esperança é de que, por meio de ações como essa, as futuras gerações possam desfrutar de um ambiente saudável e equilibrado, onde a fauna e a flora sejam protegidas e respeitadas”, pontuou.

Sobre a UC

Criado em 2016, o Revis Tabuleiro do Embaubal é uma UC de Proteção Integral do Ideflor-Bio com mais de 4 mil hectares. Além da tartaruga-da-amazônia, outras espécies de quelônios desovam na área, como os Pitiús (P. sextuberculata) e Tracajás (P. unifilis). No local, também são encontrados com abundância aves migratórias como a Águia pescadora (Pandien haliaeteus), o Biguá (Phalacrocorax brasilianus), o Maçarico (Tringa solitaria), entre outras espécies.

Fonte: Marli Portilho com informações da Agência Pará / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2023/12:28:52

