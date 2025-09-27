Cerca de 400 kg de drogas são apreendidas em pista clandestina no interior do Amazonas

Cerca de 400 kg de drogas são apreendidos em pista clandestina no interior do Amazonas — Foto: Divulgação/PF

Criminosos fugiram ao perceber a chegada das equipes e abandonaram uma aeronave e 13 fardos de entorpecentes, entre cocaína e skunk.

Cerca de 400 quilos de drogas foram apreendidas em uma pista de pouso clandestina usada pelo tráfico em uma área rural próxima ao município de Urucará, no interior do Amazonas. A ação ocorreu nos dias 24 e 25 de setembro.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), os criminosos fugiram ao perceber a chegada das equipes e abandonaram uma aeronave e 13 fardos de entorpecentes, entre cocaína e skunk.

Sem possibilidade de remoção, a aeronave encontrada foi inutilizada no próprio local. As investigações devem apontar quem são os responsáveis pela carga e pela aeronave encontrada no local.

A operação contou com a participação da FAB, Polícia Federal (PF), Grupo Especial de Fronteira de Mato Grosso (Gefron/MT) e Polícia Militar do Amazonas (PM-AM). Um helicóptero da FAB foi usado para transportar a droga apreendida.

Fonte: G1 AM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2025/09:58:40

Curtir isso: Curtir Carregando...