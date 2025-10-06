Cerca de 700 mil pessoas participaram da segunda edição do CNU

Candidatos chegam ao local de prova do CNU, no centro do Rio de Janeiro — Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Os candidatos que passarem nesta etapa farão a prova discursiva em 7 de dezembro.

Cerca de 700 mil pessoas participaram da primeira etapa das provas do segundo concurso nacional unificado (CNU). São mais de 3,6 mil vagas em 32 órgãos federais. Foram aplicadas provas de português, raciocínio lógica e atualidades.

Os candidatos que passarem nesta etapa farão a prova discursiva em 7 de dezembro. O gabarito oficial deve ser divulgado nesta segunda-feira e o resultado do certame deve ser publicado em 30 de janeiro.

Em relação às provas, os alunos falaram em testes longos aplicados pela FGV.

O estudante Ian Vilela, morador de Brasília, afirmou que conciliou os estudos com o trabalho buscando uma vaga do bloco 5, focado em administração. Disse que a prova foi cansativa e gostou do concurso ter sido dividido em duas etapas.

“Eu acho que o conteúdo da prova não estava tão complexo, porém, ela estava muito maçante, FGV é anunciados muito longos, as linhas de resposta também são muito longas, então você tem que ficar lendo e relendo e relendo a mesma questão para conseguir assimilar o que está sendo dito ali, qual é o erro, qual é o acerto daquela questão. Então é muito cansativo”, disse.

Para os candidatos do nível superior (blocos 1 a 7), a prova consistiu em 90 questões, sendo 30 sobre conhecimentos gerais, comuns a todos os candidatos, e 60 de conhecimentos específicos, que variam para cada bloco. Também foram aplicados exames para cargos de nível médio e técnico.

A carioca Renata Miranda veio com o marido morar em Brasília e começou a jornada de concurseira.

“Achei a parte técnica mais difícil do que português, matemática, e assim, vou tentar os próximos, né, que agora meu foco é esse”, concluiu.

O professor do Gran Concursos, Eduardo Cambuy, destaca que os estudantes enfrentaram uma prova de média complexidade. Ele elogiou a decisão de dividir a aplicação dos exames em duas etapas.

“Muito vantajoso para o aluno, econômico também, do ponto de vista da gestão, da logística também, melhora muito a praticidade dessa aplicação, menos desgastante porque o aluno não faz dois períodos de prova, manhã e tarde, é muito mais produtivo, você ter uma dedicação exclusiva para um tipo de prova, no caso hoje é a objetiva, e você ter praticamente dois meses exclusivos para você se dedicar à prova de redação”.

Em todo o Brasil, mais de 760 mil candidatos se inscreveram para participar da primeira fase neste domingo. As provas ocorreram sem grandes intercorrências.

Em Manaus, uma escola teve provas iniciando com 1h30 de atraso em razão da falta de energia elétrica no local de provas.

Em Brasília, o Corpo de Bombeiros atendeu um homem que teve parada cardiorrespiratória durante a aplicação do exame. Ele foi atendido e reanimado após 20 minutos de manobras. Depois, foi levado a um hospital da região.

