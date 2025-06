Cessão do “naming rights” do Estádio do Mangueirão será de cinco anos; veja os detalhes do projeto

Foto: Alexandre Costa / Ag. Pará | Até o dia 4 de julho, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) vai receber sugestões da população para agregar ao projeto. Em seguida, será divulgado o edital de licitação.

Em recuperação de lesão, Maxwell celebra primeira conquista com o Remo: “Grupo sensacional”

O processo de licitação da cessão dos naming rights do Estádio do Mangueirão deve acontecer nas próximas semanas. Na manhã desta quinta-feira, 26, uma audiência pública no auditório da Procuradoria Geral do Estado (PGE) apresentou os aspectos em torno da cessão dos direitos dos nomes do estádio e de mais quatro espaços públicos.

Até o dia 4 de julho, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) vai receber sugestões da população para agregar ao projeto. Em seguida, será divulgado o edital de licitação.

Segundo apresentado, em 2024 o Estádio do Mangueirão gerou entre R$ 8 e R$ 12 milhões de receita, valor que vai nortear o processo de licitação da praça esportiva. Além disso, quase dois milhões de pessoas visitaram o local – entre jogos e eventos – no último ano. Ao todo, 68 eventos foram registrados no Estádio do Mangueirão em 2024, com média de 30 mil pessoas por programação.

O contrato da cessão do naming right da principal praça esportiva do norte do Brasil será de cinco anos. Além de ter o direito de “nomear” o Estádio do Mangueirão, a empresa que vencer a licitação deverá dar uma contrapartida social para o local e adotar atividade de interesse coletivo, voltadas para educação

Outro ponto destacado no projeto é a constante manutenção do espaço público, com reformas e reparos no equipamento já existente, e a valorização dos locais com a realização da COP 30 em Belém.

O processo de licitação está baseado na Lei Federal nº 14.133/21 e na Lei Estadual nº 10.963/25, e será feito na modalidade Pregão, forma presencial seguindo a mesma linha do acórdão do TCU nº 2844/2010.

Mangueirinho

A Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, também faz parte do projeto para cessão dos naming rigths. Segundo apresentado na audiência pública, só em 2024 mais de 190 mil pessoas visitaram o ginásio, com 37 eventos realizados, tendo média de cinco mil pessoas por evento.

Em termos financeiros, a Arena Mangueirinho gerou entre R$ 4 e R$ 6 milhões em 2024, valor que vai nortear o processo de licitação do naming rights do ginásio.

Fonte: Junior Cunha/estadodoparaonline e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2025/07:00:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...