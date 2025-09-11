Chacina em Joinville: homem mata esposa, dois enteados, atira na sogra e se suicida

Família alvo da chacina (Foto: Reprodução, Redes Sociais) Uma tragédia familiar abalou a cidade de Joinville, no Norte de Santa Catarina, na madrugada desta quinta-feira (11). Um libanês de 49 de anos matou a esposa, de 40 anos, os dois enteados, de 11 e 15 anos, e baleou a sogra, de 60 anos, dentro da casa da família, no bairro Saguaçu. Após o crime, ele cometeu suicídio.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso foi descoberto pelo irmão do autor, que foi até a residência e encontrou o homem caído no chão com uma arma de fogo na mão. A esposa estava morta no corredor da casa, o adolescente de 15 anos foi localizado sem vida próximo da avó e a menina de 11 anos estava deitada em uma cama.

A sogra, mesmo atingida por um disparo, conseguiu sobreviver e foi socorrida com vida. O estado de saúde dela não foi informado.

Moradores relataram que ouviram disparos por volta das 3h da madrugada. Vizinhos também informaram que a família vivia no local há cerca de 10 anos, era considerada discreta e que o homem trabalhava como motorista de aplicativo.

Equipes da Polícia Militar, Civil, Científica e do Samu foram acionadas para atender à ocorrência. As investigações devem apurar a motivação do crime.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

