Chacina Em Marabá Deixa Quatro Jovens Mortos; Assista

Marabá, PA – Na noite de quarta-feira (20), por volta das 21h20, um tiroteio deixou quatro jovens mortos em frente a uma residência localizada na Rua Alfredo Monção, Bairro Da Paz, Núcleo Cidade Nova, na cidade de Marabá, região sudeste do Estado do Pará.

As vítimas foram identificadas como Raimundo Fernando Alves de Oliveira, 18 anos; Pablo Eduardo Freitas Gonçalves, 20 anos; Carlos Henrique Gomes Brito, 17 anos; e Gabriel Firmino da Silva, 19 anos.

Segundo populares, o crime teve início quando os quatro jovens estavam conversando na calçada de uma residência. Um carro chegou ao local, e um homem armado desceu, ordenando que os jovens deitassem no chão com o rosto para baixo. A partir desse momento, começaram as execuções, com tiros na cabeça.

Vídeos e fotos divulgados nas redes sociais mostram os corpos estendidos no chão, com a maioria dos disparos concentrados na região da cabeça. Um dos feridos, que se debatia, foi declarado morto no local, de acordo com testemunhas.

ASSISTA VÍDEO NO ISTAGRAM DO FOLHA AQUI.

O desespero dos familiares foi evidente no local da chacina. A Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Instituto Médico Legal (IML) compareceram ao local para realizar as diligências cabíveis ao caso. A identidade dos assassinos segue desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2023/08:14:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...