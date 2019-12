Chapecoense vence e confirma rebaixamento do CSA na Arena Condá

Mais um rebaixado foi conhecido na noite desta quarta-feira. Na Arena Condá, A Chapecoense venceu o CSA por 3 a 0 e acabou com as chances de permanência do time alagoano na primeira divisão. A partida foi válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 32 pontos na 18ª colocação, o Azulão precisava ganhar seus dois jogos e ainda secar Cruzeiro e Ceará. Depois da derrota em Santa Catarina, o CSA não alcança mais seus adversários. Já rebaixada há duas rodadas, a Chapecoense chega a 31 pontos e ocupa a vice-lanterna da competição.

Depois de se despedir de sua torcida, o time catarinense encerra a temporada contra o Vasco, em São Januário, às 16h deste domingo. No mesmo horário, o CSA recebe o São Paulo no Rei Pelé para terminar a sua participação na Série A.

Demorou exatamente um minuto para a Chape abrir o placar. Gustavo Campanharo recebeu excelente passe em profundidade pelo meio, invadiu a área e bateu forte no alto para colocar o time da casa em vantagem.

Depois disso, entretanto, o jogo ficou morno e as duas equipes pouco criaram, com o gramado pesado na Arena Condá. O CSA só conseguiu assustar o goleiro João Ricardo nas bolas paradas de Rafinha. Aos 41, o lateral-direito quase marcou um gol olímpico, e aos 46 ameaçou com uma cobrança de falta do meio da rua.

No segundo tempo, as coisas ficaram ainda pior para o CSA, que viu a derrota se consolidar. Começou com a expulsão de João Vitor, que recebeu o seu segundo amarelo logo aos 10 minutos.

Poucos minutos depois, aos 13, a Chape ampliou a sua vantagem. Eduardo recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Arthur Gomes. O atacante dominou e bateu cruzado para marcar o segundo dos mandantes.

A partida já caminhava para o final, mas ainda deu tempo para a situação ficar ainda mais feia para os alagoanos. Aos 33, em cobrança de escanteio, Diego Torres colocou na cabeça de Maurício Ramos, que fez o terceiro da Chapecoense.

Fonte:Gazeta Esportiva

