Chef paraense Saulo Jennings “rejeita convite” para preparar jantar de evento promovido pelo príncipe William

Foto: Reprodução | Saulo Jennings e Príncipe William.

O chef paraense Saulo Jennings, de 47 anos, da renomada Casa do Saulo, recusou o convite do Príncipe William para assinar o jantar do Prêmio Earthshot, que será realizado em novembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O motivo da desistência foi uma exigência do príncipe britânico: o cardápio da cerimônia teria que ser 100% vegano.

“Estou fora. Não faz sentido para mim deixar os peixes da Amazônia de lado”, afirmou o chef paraense, conhecido por valorizar ingredientes regionais da Amazônia e pela defesa da gastronomia tapajônica.

Jennings havia sido convidado ao lado da chef Tati Lund, do restaurante Org Bistrô, responsável por culinária natural e sustentável.

O jantar faz parte da cerimônia do Prêmio Earthshot, criado por William para celebrar iniciativas ambientais inovadoras. O evento deve reunir cerca de 700 convidados e antecede a participação do príncipe na COP30, em Belém, onde ele estará presente na reunião de líderes globais.

Mesmo após recusar o convite para o evento no Rio de Janeiro, Saulo não ficará de fora da cúpula do clima. Em Belém, ele comandará as cozinhas das delegações da China e da Dinamarca, levando os sabores da Amazônia ao centro das discussões mundiais sobre o meio ambiente.

Fonte: Tapajos Notícias

