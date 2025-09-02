Chefe de gabinete de presidente da Assembleia do PA é alvo da PF
(Foto: Reprodução) – O chefe de gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Fabrício Buarque Correa, é um dos alvos da operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) deflagrada na manhã desta terça-feira (2/9). A ação mira desvios na Saúde e Educação no Pará.
Segundo o quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Pará, Correa está lotado desde 2019 no gabinete do deputado estadual Chicão (MDB), que é presidente da Casa. Seu cargo é de consultor especializado.
Como mostrou a coluna, a operação, batizada de Expertise, mirou fraudes em contratos voltados para a Saúde e Educação no Pará que somam R$ 198 milhões. Ao todos, cinco pessoas foram presas.
As ações foram cumpridas na capital, Belém, e na cidade de Marituba. Além das prisões, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, bem como o bloqueio de ativos, afastamento de sigilo bancário e fiscal de 17 investigados, o afastamento de seis servidores públicos e a suspensão, por tempo indeterminado, das atividades econômicas de 4 empresas investigadas.
Fonte: Metropóles /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/16:11:26
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com