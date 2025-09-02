Chefe de gabinete de presidente da Assembleia do PA é alvo da PF

(Foto: Reprodução) – O chefe de gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Fabrício Buarque Correa, é um dos alvos da operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) deflagrada na manhã desta terça-feira (2/9). A ação mira desvios na Saúde e Educação no Pará.

Segundo o quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Pará, Correa está lotado desde 2019 no gabinete do deputado estadual Chicão (MDB), que é presidente da Casa. Seu cargo é de consultor especializado.

Como mostrou a coluna, a operação, batizada de Expertise, mirou fraudes em contratos voltados para a Saúde e Educação no Pará que somam R$ 198 milhões. Ao todos, cinco pessoas foram presas.

As ações foram cumpridas na capital, Belém, e na cidade de Marituba. Além das prisões, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, bem como o bloqueio de ativos, afastamento de sigilo bancário e fiscal de 17 investigados, o afastamento de seis servidores públicos e a suspensão, por tempo indeterminado, das atividades econômicas de 4 empresas investigadas.

Fonte: Metropóles

