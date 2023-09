Chefe do tráfico de drogas é enterrado com armas ‘para se proteger no além’

Chefe do tráfico de drogas no Equador é enterrado com armas ‘para se proteger no além’ — Foto: Reprodução

O chefe de um cartel do tráfico de drogas no Equador foi enterrado com várias armas de fogo para que ele “estivesse armado até os dentes no além e pudesse se defender”.

Manuel Julián Sevillano Bustamante, que tinha 39 anos, era líder dos Fatales, que atua na região de Los Ríos (Equador) e que tem ligações com o maior grupo criminoso do país. Ele foi morto a tiros na quarta-feira (13/9) após parar com a filha, de 20 anos, e um segurança num lava-a-jato. No ataque, a filha do traficante também morreu, após ser levada a um hospital. O barão do tráfico costumava frequentar o mesmo lava-a-jato, o que facilitou o planejamento da ação dos assassinos.

Durante o enterro, membros da quadrilha depositaram várias armas no caixão: de pistolas a fuzis.

Bustamante foi preso em 2005 pelas mortes do vice-prefeito de Mocache, Bolívar Cordero Candelario, de 57 anos, e do seu filho, Yogar Cordero Molina, de 35. Ele foi libertado alguns meses depois, contou o jornal “El Universo”.

Nenhum grupo assumiu a autoria do assassinato de Bustamante e da filha. Los Fatales estão em guerra contra o cartel Los Cornejos pelo controle do tráfico na províncias de Manabí e Los Ríos.

Fonte:extra.globo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2023/18:24:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...