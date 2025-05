Chega ao Pará Dom Julio, nomeado pelo Papa Francisco como novo arcebispo da Arquidiocese de Belém

Nomeado pelo Papa Francisco, Dom Julio Endi será o sucessor de Dom Alberto Taveira Corrêa — Foto: Rede Social

Dom Julio Endi será o sucessor de Dom Alberto Taveira Corrêa. Missa de apresentação acontece no dia 31 de maio.

A Arquidiocese de Belém do Pará realiza, nesta segunda-feira (19), a acolhida oficial de Dom Julio Endi Akamine, nomeado pelo Papa Francisco como novo arcebispo coadjutor da capital paraense. A chegada do religioso está prevista para as 20h20, no Aeroporto Internacional de Belém, com uma recepção especial organizada por membros do clero e fiéis.

Dom Julio será recepcionado pelo atual arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa, e pelo bispo auxiliar, Dom Paulo Andreolli. A cerimônia de boas-vindas contará com apresentações da Banda do Corpo de Bombeiros e de um grupo folclórico local, como forma de demonstrar a cultura e hospitalidade do povo paraense.

Após a chegada, um cortejo religioso será realizado até a Residência Episcopal, no bairro de Nazaré, onde Dom Julio passará a morar. Durante o trajeto — que inclui as avenidas Júlio César, Almirante Barroso e José Malcher — paróquias e comunidades locais prepararão homenagens com cantos, faixas e orações.

Na chegada à residência, haverá a entrega simbólica da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia, como gesto de bênção e acolhida, além de uma apresentação especial do Coro da Guarda de Nazaré.

Missa de apresentação

A apresentação oficial de Dom Julio à Arquidiocese será no próximo dia 31 de maio, às 9h, com uma missa solene na Catedral Metropolitana de Belém. A celebração será presidida por Dom Alberto e contará com a presença de todo o clero arquidiocesano, movimentos pastorais, comunidades e fiéis das 109 paróquias da arquidiocese.

Antes disso, uma coletiva de imprensa com Dom Julio está marcada para o dia 21 de maio, às 9h30, no auditório da Cúria Metropolitana de Belém. O evento será transmitido ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação.

Transição no comando da Arquidiocese

A nomeação de Dom Julio como arcebispo coadjutor foi anunciada pelo Papa Francisco no dia 7 de março de 2025, após pedido de colaboração feito por Dom Alberto Taveira Corrêa, que está à frente da arquidiocese desde 2010.

Como coadjutor, Dom Julio atuará ao lado de Dom Alberto e assumirá automaticamente como arcebispo titular quando o Papa aceitar a renúncia do atual arcebispo, que já completou a idade canônica para solicitar aposentadoria. Até lá, Dom Alberto seguirá no comando pastoral da Igreja de Belém.

Quem é Dom Julio Endi Akamine

Dom Julio é membro da Sociedade do Apostolado Católico (Pallotinos). Antes de vir para Belém, foi arcebispo de Sorocaba (SP) e também já atuou como bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo. Com vasta experiência pastoral e acadêmica, é conhecido por sua atuação em defesa do diálogo inter-religioso, da juventude e da formação teológica.

