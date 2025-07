Cheios da “manguaça”, homens provocam a polícia e são presos

(Foto: Reprodução) – Na noite da última segunda-feira (14), por volta das 20h30, dois indivíduos foram detidos após colocarem em risco a segurança pública ao trafegarem de forma imprudente pela Avenida Faruk Salmen, no bairro Cidade Nova, em Parauapebas.

Durante patrulhamento de rotina em frente à Feira do Produtor, uma guarnição foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta preta, sem placa, que passaram em alta velocidade em frente aos policiais. O condutor ainda provocou os agentes com xingamentos, gritando “Vem seus otários atrás da gente” e fazendo gestos obscenos com o dedo médio.

Diante da afronta e do risco à segurança, os policiais iniciaram imediatamente um acompanhamento tático. A dupla não usava capacetes e realizava manobras perigosas em meio ao tráfego urbano, aumentando o risco de acidente.

A perseguição terminou em frente ao Shopping Carajás, quando o condutor perdeu o controle da motocicleta e ambos foram arremessados ao solo. Durante a abordagem, o passageiro — Rafael Borges Santos — não esboçou reação. Já o condutor, Maurício da Silva Francisco, apresentou comportamento agressivo, sendo necessário o uso moderado da força e o emprego de algemas para contê-lo.

De acordo com os policiais, ambos apresentavam claros sinais de embriaguez, como fala arrastada, desequilíbrio, olhos avermelhados e forte odor etílico.

A dupla, junto com a motocicleta irregular, foi conduzida e apresentada na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Portal Papo Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2025/16:22:35

