Chelsea coloca o goleiro mais caro da história à venda

Foto: Getty Images | Kepa está emprestado ao Bournemouth, mas já sabe que não volta a Stamford Bridge.

O mercado de transferências de verão só abre dentro de aproximadamente dois meses e meio, mas o Chelsea já é um dos clubes mais ativos, graças às contratações de Geovany Quenda e Dário Essugo, do Sporting, por 51 e 22 milhões de euros, respectivamente.

Os Blues planejam investir ainda mais, especialmente na contratação de um novo atacante. No entanto, antes disso, precisarão vender jogadores. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, algumas saídas já estão previstas.

Uma delas é Kepa Arrizabalaga, goleiro que o Chelsea tornou o mais caro da história do futebol mundial em 2018, ao pagar 80 milhões de euros ao Athletic Bilbao – valor que ainda não foi superado para um goleiro.

Atualmente emprestado ao Bournemouth, o espanhol já sabe que não está nos planos do técnico Enzo Maresca para a próxima temporada e precisará encontrar um novo clube.

Outro nome na lista de possíveis saídas é Axel Disasi, zagueiro contratado do Monaco em 2023 por 45 milhões de euros. Sem conseguir se firmar em Stamford Bridge, ele acabou sendo emprestado ao Aston Villa em janeiro.

