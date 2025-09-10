Chile e Uruguai ficam no empate no encerramento das Eliminatórias

Disputa de bola na partida entre Chile e Uruguai, válida pelas Eliminatórias • Reprodução/X/@CONMEBOL

Equipes sul-americanas não saíram do zero nesta terça-feira (9), em Santiago, e finalizaram sua participação no torneio.

No jogo válido pela última rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, Chile e Uruguai terminaram empatados em 0 a 0 nesta terça-feira (9), no Estádio Nacional, em Santiago.

Com o resultado, a Celeste acabou na terceira posição da competição, com 28 pontos conquistados e a vaga garantida no próximo Mundial, seu quinto seguido.

A La Roja, por sua vez, encerrou sua participação na lanterna das Eliminatórias, com 11 pontos. Esta será a terceira edição consecutiva do torneio internacional sem a participação dos chilenos.

O jogo

Os uruguaios começaram levando perigo aos 16 minutos, quando o atacante Darwin Núñez finalizou forte e o goleiro Lawrence Vigouroux fez bela defesa. Aos 28, o Chile respondeu com o ponta Lucas Cepeda, que parou em Santiago Mele.

Na volta do intervalo, Cristian Olivera, jogador do Grêmio e da Seleção Uruguaia, invadiu a área e chutou fraco. Logo depois, o ala chileno Fabián Hormazábal bateu para ótima defesa de Mele. No rebote, o atacante Emiliano Ramos chutou por cima da meta adversária.

A La Roja criou uma grande oportunidade na marca de 16 minutos. Após uma finalização travada, o atacante Ben Brereton Díaz teve a chance de cabeça quase dentro da pequena área, mas mandou para fora.

No restante do confronto, ambos os times encontraram dificuldades em furar a defesa rival e criar chances claras de gol.

