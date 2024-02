Chile registra 51 vítimas em incêndios florestais

O presidente do país manifesta preocupação e tenta acalmar a população

Segundo o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) chileno informou em coletiva de imprensa que subiu para 51 o número de mortos nos incêndios florestais no país. Até então, o presidente do Chile, Gabriel Boric, havia divulgado o total de 40 mortos.

Entre as pessoas vitimadas, seis morreram nos hospitais enquanto recebiam tratamento para as queimaduras em decorrência dos incêndios. O presidente é realista ao afirmar que as projeções quanto ao número de vítimas não são positivas.“Dadas as condições da tragédia, o número de vítimas certamente aumentará nas próximas horas”, afirma Boric.

A Senapred ainda informou que até a noite de sábado, por volta das 22h, 37 incêndios florestais ainda estavam sendo combatidos, contra 46 já controlados. O órgão divulgou também que 70% das moradias atingidas eram partes de lotes e 30% habitações. Foram criados 15 abrigos, até a última atualização, 1.600 pessoas estavam sendo acolhidas.Em mensagem ao país, o presidente também afirmou que iria manter o toque de recolher e dar continuidade nos reforços militares nas regiões afetadas. “Estamos juntos, todos nós, combatendo a emergência. A prioridade é salvar vidas”, afirmou Boric.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2024/18:10:21

