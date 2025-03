Chile registra terremoto de magnitude 5,3

Foto: Reprodução | O USGS utiliza a escala de magnitude do momento para medir a força dos terremotos.

Um terremoto de magnitude 5,3 foi registrado no Chile na madrugada desta segunda-feira, 24, segundo informações divulgadas pelo Centro Sismológico Nacional chileno. Por volta de 1h35, horário local, o tremor atingiu a região norte de La Serena, a uma profundidade de 84,9 km, de acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, pela sigla em inglês).

O USGS utiliza a escala de magnitude do momento para medir a força dos terremotos. É uma escala logarítmica: para cada número inteiro que sobe, a quantidade de energia liberada por um terremoto aumenta cerca de 32 vezes.

Segundo essa escala, terremotos com magnitudes entre 5 e 5,9, como o registrado no Chile, são considerados moderados. Embora esses tremores possam ser sentidos em áreas mais amplas, geralmente causam danos limitados, a depender da localização, profundidade e infraestrutura local.

Potencial de destruição

A magnitude de um terremoto é a medida da intensidade do tremor no local onde ocorreu. O terremoto de maior magnitude já registrada foi de 9,5, que ocorreu no Chile em 1960.

De acordo com a universidade americana Michigan Tech, o potencial de danos que cada intervalo de magnitude causa é das seguintes dimensões:

– Até 2,5: Não chega a ser sentido, mas os sismógrafos registram.

– De 2,5 a 5,4: É sentido, mas causa apenas pequenos danos.

– De 5,5 a 6: Danos a edifícios e outras estruturas.

– De 6,1 a 6,9: Causam muitos danos em áreas densamente povoadas.

– De 7,0 a 7,9: É um grande terremoto, com danos sérios, como prédios destruídos, em áreas habitadas.

– De 8,0 ou mais: É um terremoto ainda mais forte, que pode destruir totalmente comunidades perto do epicentro.

