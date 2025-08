China é o 10º maior investidor direto no Brasil no primeiro semestre de 2025

Foto:Reprodução | Os números mostram que os Estados Unidos foram os maiores investidores diretos do 1º semestre, com US$ 3,8 bilhões.

A China foi o 10º maior investidor direto no Brasil no primeiro semestre de 2025. Foram US$ 379 milhões para operações de participação de capital com origem no país asiático de janeiro a junho de 2025, segundo dados do Banco Central.

Esse montante já supera o total investido pela China no Brasil durante 2024 inteiro (US$ 306 milhões). Naquele ano, estava em 19º lugar no ranking.

Os números mostram que os Estados Unidos foram os maiores investidores diretos do 1º semestre, com US$ 3,8 bilhões. Holanda (Países Baixos) está em seguida.

Operações de participação de capital são investimentos de uma empresa em participação no capital de outra, como compra de ações ou cotas societárias. Historicamente, os EUA são o maior investidor direto no Brasil nessa categoria. Os dados do Banco Central são apresentados desde 2001.

Ao considerar o montante só da China, percebe-se que os desembolsos em território brasileiro chegaram a US$ 306 milhões em 2024.

É o maior valor anual desde 2017. Se a trajetória ao longo de 2025 continuar no mesmo ritmo do que foi observado no 1º semestre, é provável que essa marca seja ultrapassada.

