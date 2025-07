Chineses têm interesse em assumir portos em Santarém, Itaituba, Barcarena e Manaus

Foto:Reprodução | Empresários da China querem informações sobre normas e fluxo de tráfego em rodovias BR-163, BR-364, BR-060, BR-080 e capacidade e planos de expansão de portos fluviais e marítimos.

Depois de consolidar sua participação no setor energético do Brasil, os chineses se preparam para assumir os principais projetos de transporte para o interior do país.

Na área portuária, os chineses se interessam pelos portos fluviais de Manaus, Santarém, Itaituba e Barcarena, ampliando a saída de carga do agro pelo “arco norte” amazônico e do centro-oeste, integrado com o porto de Chancay, no Peru, no Pacífico.

A definição dos investimentos será feita pelo tráfego de tráfego de corredores como a BR-163, BR-364, BR-060, BR-080. Querem que o rio Madeira abra mais comércio pela parte Oriental da Amazônia.

Segundo a Folha de S. Paulo, os principais informações solicitadas pelos chineses são:

Dados financeiros e de projeto das ferrovias em construção, principalmente Fico (Ferrovia de Integração Centro-Oeste) e Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste)

Dados técnicos e operacionais das ferrovias Norte-Sul, Ferronorte (Rondonópolis-Santos), estrada de ferro Carajás e estrada de ferro Vitória-Minas

Volumes de carga importada e exportada por ferrovia, entre 2019 e 2024

Normas e fluxo de tráfego em rodovias (BR-163, BR-364, BR-060, BR-080)

Capacidade e planos de expansão de portos fluviais e marítimos

Condições de navegação no rio Madeira, com dados sobre navegação interior, empresas, cronogramas e tarifas

Rotas e destinos de soja e milho do Centro-Oeste e exportações por porto

Distribuição internacional de grãos por estado (MT, GO, RO, MS)

Fonte: Notícias ao Minuto /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2025/07:00:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...