Chocante: homem usa mãos do pai mudo e cadeirante para se masturbar

Foto: Reprodução | O suspeito foi flagrado pela irmã quando abusava sexualmente do próprio pai, em Lucas do Rio Verde (MT). Ele foi preso, mas acabou liberado

Um homem foi preso após ser flagrado pela irmã abusando sexualmente do próprio pai. A vítima tem 71 anos, é cadeirante e não fala, sequelas decorrentes de um AVC. O caso ocorreu em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso (MT), no último sábado (27/9).

Segundo a delegada Paula Moreira, responsável por lavrar a prisão em flagrante, o suspeito foi surpreendido no momento em que usava as mãos do pai para se masturbar. A irmã dele, que flagrou a cena, imediatamente acionou a polícia, que se deslocou até o local e realizou a prisão.

De acordo com a polícia, a vítima está em situação de total vulnerabilidade, devido às limitações de saúde, o que torna a conduta ainda mais grave, segundo o Código Penal Brasileiro. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde e autuado em flagrante.

No entanto, após a audiência de custódia, realizada no domingo (28), a Justiça concedeu liberdade provisória ao acusado, que deverá responder ao processo em liberdade. A decisão gerou forte indignação na comunidade local, pela gravidade dos fatos narrados. O homem foi autuado por estupro de vulnerável, crime considerado hediondo e passível de pena de até 15 anos de reclusão.

A Polícia Civil do MT informou que segue acompanhando o caso e que as investigações continuam para reunir provas e testemunhos que possam reforçar a denúncia do Ministério Público.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/14:40:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...