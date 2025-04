Chocante: Jovens de 18 anos morrem após serem atropeladas na faixa de pedestres e terem os corpos lançados a 50 metros

Foto: Reprodução | Sinal estava fechado para pedestres, mas, segundo a polícia, o motorista dirigia em alta velocidade. Testemunha relatou que carro parecia disputar racha com outro veículo

Duas jovens de 18 anos morreram na noite de quarta-feira (9) após serem atropeladas e arremessadas a mais de 50 metros na principal avenida de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Elas atravessavam na faixa de pedestres quando foram atingidas por um carro. Uma testemunha relatou que o carro parecia disputar racha com outro veículo.

O acidente ocorreu por volta das 23h na Avenida Goiás, no bairro Santo Antônio. Uma câmera mostra que as duas atravessaram a avenida quando o sinal estava vermelho para pedestres. A mãe de uma delas relatou que eram amigas inseparáveis.

Outra câmera mostra que, na hora do impacto, o semáforo para veículos estava amarelo. A defesa do motorista, Brendo dos Santos Sampaio, diz que ele passou pelo cruzamento quando o semáforo estava verde para os carros e que ele não viu que as jovens atravessavam a rua naquele momento.

Brendo, de 26 anos, é estudante de direito e dirigia um Honda Civic. Ele acabava de sair da faculdade, que fica ali na região. Segundo o advogado dele, Francisco Ferreira, o motorista contou que seguia entre 60 km/h e 70 km/h, mas que não sabe precisar a velocidade exata.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, “a Polícia Civil obteve imagens de câmeras de monitoramento que indicam que o autor dirigia em alta velocidade”.

O teste do bafômetro constatou que ele não estava bêbado. Depois, ele também foi submetido a uma contraprova junto ao Instituto Médico Legal (IML), mas o resultado ainda não foi divulgado.

O motorista foi ouvido na delegacia e acabou detido. Ele deve passar por audiência de custódia com um juiz ainda nesta quinta.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como homicídio com dolo eventual (quando assume o risco) “ao lançar-se em prática de altíssima periculosidade em via pública e mediante alta velocidade (em conduta conhecida por ‘racha’)”.

Depoimento de testemunha

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha que seguia em outro carro contou que foi ultrapassada pelo Honda Civic “em altíssima velocidade”.

A testemunha disse ainda que, ao pararem em um semáforo em frente a um mercado, o Honda Civic se posicionou ao seu lado e, tão logo o sinal abriu, ele arrancou bruscamente, fazendo “barulho de pneu” e emparelhou com um carro Onix, de cor branca.

Os dois carros, então, passaram a correr em alta velocidade, parecendo disputar um racha, segundo relato da testemunha.

Minutos depois, a testemunha viu as duas vítimas caídas no chão e o Honda Civic parado nas proximidades.

Amigas inseparáveis

Uma das jovens era Isabela Priel Regis, que fazia curso técnico de enfermagem. A segunda se chamava Isabelli Helena de Lima Costa. As duas amigas voltavam de uma adega após comemorarem que uma delas iria começar em um emprego novo na semana que vem.

No acidente, o carro ficou completamente destruído. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Caetano.

Chocante: Jovens de 18 anos morrem após serem atropeladas na faixa de pedestres e terem os corpos lançados a 50 metros Leia mais https://t.co/BcTM2PiB4q pic.twitter.com/go2RwR2OtK — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 11, 2025

Fonte: Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/09:23:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...