Chorando, Hytalo Santos e marido deixam prisão e são transferidos para São Paulo

Influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente — Foto: Reprodução

O casal é investigado por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano em conteúdos produzidos para as redes sociais.

O casal de influenciadores Hytalo Santos e Israel Nata Vicente foram transferidos na tarde desta segunda-feira (18) da cadeia pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na Zona Oeste da capital. Eles deixaram o local chorando.

Os dois foram detidos na sexta-feira (15) em Carapicuíba pela Polícia Civil paulista em cumprimento a um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça da Paraíba.

Hytalo e Israel estavam presos na carceragem do 1º Distrito Policial de Carapicuíba. Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Apesar de o casal já ser investigado há alguns anos pelos mesmos crimes, as prisões deles só ocorreram após a repercussão de um vídeo de 50 minutos, postado na semana passada, por Felca na internet.

Felca mostrou como Hytalo e outros influenciadores exploravam, erotizavam e adultizavam crianças e adolescentes com a produção de vídeos para as redes sociais. Eles ficavam hospedados numa mansão comprada por Hytalo na Paraíba.

No sábado (16), a Justiça da Paraíba negou pedido de liberdade feito pela defesa de Hytalo e Israel.

