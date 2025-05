Chuva agrava situação na BR-230 e dificulta acesso à Transportuária em Miritituba (PA)

Foto: Reprodução | Motoristas enfrentam horas de espera sob chuva intensa; rodovia completamente parada e logística da região comprometida.

A forte chuva que atinge a região de Miritituba, distrito de Itaituba (PA), agravou ainda mais o congestionamento no acesso à transportadora local, provocando o retorno das longas filas de veículos na BR-230 (Transamazônica). Pela segunda vez em pouco tempo, o tráfego está completamente parado — nem mesmo veículos de pequeno porte conseguem passar.

Registros feitos por motoristas na manhã desta sexta-feira (16) mostram dezenas de carretas e veículos menores parados, sem previsão de liberação da via. Muitos condutores relatam horas de espera e cobram uma solução imediata para a situação, que tem se tornado recorrente na região.

“A gente fica aqui esperando, sem estrutura nenhuma, sem saber quando vai andar. Isso prejudica todo mundo, não só quem transporta carga”, desabafou um caminhoneiro que preferiu não se identificar.

A situação já afeta diretamente o fluxo de cargas e passageiros, comprometendo o escoamento de produtos e causando transtornos logísticos no sudoeste do Pará. Além dos prejuízos econômicos, cresce a revolta entre os motoristas, que denunciam a falta de ação das autoridades diante do problema.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local tentando organizar o tráfego e encontrar alternativas para restabelecer a trafegabilidade da BR-230. Contudo, o volume de veículos e as más condições da estrada dificultam as ações emergenciais.

A população e os trabalhadores do setor de transporte pedem atenção urgente do poder público, já que o gargalo logístico de Miritituba se tornou um ponto crítico e frequente de interrupções no trânsito da Transamazônica.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2025/09:50:01

